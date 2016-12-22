В Москве умер 80-летний Евгений Джугашвили – внук Иосифа Сталина

В четверг, 22 декабря, скончался внук советского вождя Иосифа Сталина, 80-летний Евгений Джугашвили, тело которого обнаружили на одной из улиц Москвы прохожие, вызвавшие "скорую". Однако медикам не удалось вернуть его к жизни.

О возможных причинах смерти пока не сообщается, пишет информационное агентство РИА Новости.

Сайт NEWSru.com напоминает, что накануне, 21 декабря, в Москве поклонники Сталина отмечали очередную годовщину дня рождения любимого вождя и возлагали цветы к его могиле у Кремлевской стены.

Cправка:

Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске в семье старшего сына Сталина – Якова. Он поступил в Калининское суворовское училище, а затем продолжил обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Работал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Позже Евгений Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет покинул вооруженные силы в чине полковника.

С 1991 года Джугашвили стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Неоднократно судился с различными СМИ за честь своего деда. В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед – Сталин. Он - святой!", а также исполнил роль своего деда в фильме о своем отце Якове.