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В мире

Трамп призвал "значительно увеличить" ядерный арсенал США

время публикации: 20:02 | последнее обновление: 22:28 блог версия для печати фото
Трамп, вслед за Путиным, призвал "кардинально увеличить" ядерный арсенал США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп убежден, что США следует "значительно увеличить" свой ядерный потенциал, о чем он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Об этом сообщают в четверг, 22 декабря, американские СМИ и, в частности, новостной сайт Politico.

Трамп полагает, что наращивать ядерный потенциал следует до тех пор, пока "мир не образумится". Это заявление было сделано спустя несколько часов после того, как с аналогичным предложением в отношении своей страны выступил президент РФ Владимир Путин.

Ядерные силы России нужно укрепить ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими и перспективными системами ПРО. Такое поручение дал Путин, выступая на коллегии минобороны. Расшифровка его речи опубликована на официальном сайте Кремля .

Комментарию Трампа предшествовала состоявшаяся накануне встреча с высокопоставленными военными в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, где он проводит свое свободное время.

Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN, сообщил, что речь шла о "сокращении огромных расходов" на разработку нового самолета для президента США, которой занимается Boeing.

Кроме того, он подчеркнул, что ищет пути уменьшения трат на программу создания новейших истребителей F-35, над которой работает Lockheed Martin. Он заверил, что встреча прошла отлично, а руководителей компаний назвал "замечательными людьми", сообщает информационное агентство ТАСС.

По сведениям Ассоциации по контролю над вооружениями (АСА), в настоящий момент на вооружении армии США имеются 7.100 ядерных боеголовок, а у россиян – 7.300.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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