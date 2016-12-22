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Расисты из штата Монтана угрожают местным евреям, публикуя их имена

время публикации: 16:49 | последнее обновление: 17:02 блог версия для печати фото
Расисты из штата Монтана угрожают местным евреям, публикуя их имена и адреса

Полиция американского города Вайтфиш, штат Монтана, а также Федеральное бюро расследований (ФБР) принимают экстренные меры в связи с угрозой безопасности: на прошлой неделе местные шовинисты опубликовали на своем сайте The Daily Stormer призыв к нападениям на евреев, проживающим в этом городе с населением 6.000 человек.

Об этом пишет в четверг, 22 декабря, газета Тhe New York Times.

В тексте, выложенном на расистском сайте, приведены имена, номера телефонов, адреса, а также фотографии американских граждан еврейской национальности, "украшенные" желтыми звездами, какими метили евреев нацисты в период Холокоста.

Несмотря на содержащиеся в этих публикациях антисемитские высказывания, авторы предупреждают читателей, что не рекомендуют прибегать "к насилию, угрозам физической расправы и чему-либо подобному".

Он также утверждают, что местные евреи, со своей стороны, якобы запугивали мать Ричарда Спенсера, президента National Policy Institute, который выполняет роль мозгового центра расистов. В прошлом месяце Спенсер выступал на митинге расистов в Вашингтоне, где праздновали победу Дональда Трампа. Он приветствовал собравшихся нацистским салютом и возгласом "Хайль, Трамп!"

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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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