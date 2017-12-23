Сталлоне обвиняют в изнасиловании во время съемок в Израиле фильма "Рэмбо III"

Еще одна женщина обвинила знаменитого голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании. Согласно заявлению, поданному в полицию города Санта-Моника (Калифорния, США), речь идет об инциденте, происшедшем 30 лет назад, во время съемок в Израиле, сообщает издание USA Today.

- Сильвестр Сталлоне. Фотогалерея

Срок давности истек, и никакие обвинения Сталлоне предъявлены быть не могут. Сам он категорически отвергает обвинения в изнасиловании и угрожает подачей встречного иска за клевету.

Адвокат актера Марти Зингер сказал USA Today, что заявительница, по всей видимости, стремится привлечь к себе внимание средств массовой информации. В то же время он признал, что у Сильвестра Сталлоне были сексуальные отношения с этой женщиной, которые длились менее одной недели, во время съемок фильма в Израиле в 1987 году (тогда в Израиле снимался фильм "Рэмбо III" с участием Сталлоне). Адвокат подчеркнул, что у Сталлоне в то время не было семьи, эта женщина была совершеннолетней, а их отношения были добровольными.

Заявительница, имя которой пока не публикуется, утверждает, что дважды была изнасилована Сталлоне – в 1987 и 1990 годах.

Напомним, что в середине ноября британский таблоид Daily Mail опубликовал информацию о том, что Сильвестр Сталлоне более 30 лет назад вместе со своим охранником якобы принудил к сексу 16-летнюю девушку. Судя по публикации, речь шла об инциденте, происшедшем в 1986 году в Лас-Вегасе во время съемок фильма "Изо всех сил" (режиссера Менахем Голан), в котором Сталлоне играл главную роль – дальнобойщика Хоука.

По версии Daily Mail, Сталлоне пригласил в свой номер отеля Hilton 16-летнюю поклонницу, занялся с ней сексом, потом предложил присоединиться к ним своему телохранителю Майклу де Луке, а после секса втроем потребовал от девушки молчания, угрожая, если она кому-то проговорится, "разбить ей голову".

Как писал сайт TMZ, представитель кинозвезды Мишель Бега назвал эту публикацию "смехотворной и лживой".

6 июля этого года знаменитому американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Сильвестру Сталлоне исполнилось 70 лет. Он родился в Нью-Йорке в семье иммигранта с Сицилии, парикмахера Фрэнка Сталлоне и актрисы Жаклин Лейбофиш, дочери известного вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша. Мать Сильвестра – французско-еврейского происхождения. Отец был известен своим буйным нравом. После развода родителей Сильвестр остался жить с матерью и учился в школе для трудных подростков. В юности он начал всерьез заниматься боксом, параллельно играя в студенческих театрах. Тренировался и учился в США и Швейцарии. Изучал драматическое искусство в университете в Майами. Сниматься начал в 1970-м году – его первые кинороли были сыграны в порнофильме "Итальянский жеребец" и фильме о мятежных студентах "Негде скрыться". Но слава пришла к Сталлоне в 1976-м после выхода на экраны картины "Рокки", снятой по сценарию самого Сильвестра и рассказывающей историю боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В общей сложности было снято шесть фильмов о Рокки со Сталлоне в главной роли. В 1982-м, после выхода боевика "Рэмбо: Первая кровь" слава Сталлоне стала почти недосягаемой. Позже о ветеране Вьетнамской войны Рэмбо были сняты еще три фильма. В общей сложности, Сталлоне сыграл более чем в 50 фильмах, среди которых были, помимо упомянутых выше, "Кобра", "Танго и Кэш", "Оскар", "Скалолаз", "Судья Дредд", "Неудержимые". Он удостоен множества кинопремий, включая "Золотой глобус". Сильвестр Сталлоне был трижды женат, он отец пяти детей.





