Аэропорт Гатвик деблокировали с помощью израильской системы "Купол против БПЛА"

В ходе операции по перехвату неопознанных беспилотных самолетов, приведших к полной парализации работы лондонского аэропорта Гатвик, была использована израильская система Drone Dome ("Купол против БПЛА") производства госконцерна "Рафаэль".

Шесть таких систем были куплены в августе этого года британской армией для защиты своих объектов в Сирии. Как сообщает Daily Mail, судя по всему, одна из них была экстренно переброшена в район аэропорта после того, как полиция потерпела неудачу с имевшейся в наличии обычной коммерческой системой перехвата AeroScope.

Приобретенные системы не оснащены лазерной технологией для ликвидации дронов, однако способны парализовать аппарат и перехватить управление им.

Drone Dome включает в себя радиолокационную систему RPS-42, многоцелевую систему наблюдения MEOS и устройство глушения радиосигналов широкого спектра C-GUARD RD. Данный комплекс, чье название напоминает название системы ПРО Irone Dome ("Железный купол"), также разработанной "Рафаэлем", обеспечивает мониторинг воздушного пространства на 360 градусов и предназначен для работы в любых погодных условиях, 24 часа в сутки.

Процесс нейтрализации БПЛА осуществляется в несколько этапов: на первом этапе система обнаруживает БПЛА, идентифицирует его тип и определяет уровень угрозы, затем сведения передаются оператору, после чего в ручном или автоматическом режиме создаются помехи управлению БПЛА, если беспилотник входит в защищаемую зону, то его нейтрализуют, блокируя систему GPS и радиоконтроля.

Отметим, что в Израиле разработано несколько систем для нейтрализации БПЛА такого класса. В частности, недавно сообщалось о разработке компании MCTECH RF Technologies – системе MC-HORIZON, нейтрализующей микро-БПЛА с помощью лазера.

Аэропорт Гатвик возобновил работу после 36 часов простоя. Британская полиция сообщила, что составила список подозреваемых в запуске дронов в воздушном пространстве аэропорта. Двое подозреваемых уже задержаны.

Отметим, что в Аргентине в ходе саммита G20 была использована другая израильская система, Drone Guard, разработки госконцерна "Авиационная промышленность" (IAI, ТАА), перехватившая несколько подозрительных БПЛА.





