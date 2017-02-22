СМИ: Канада намерена депортировать двойного агента "Мосада" и иракской "Мухабарат"

Канадские власти начали процесс депортации 52-летнего беженца из Ирака Хусейна Али Сумайды. Житель города Гамильтон утверждает, что на Ближнем Востоке его жизни угрожает опасность, поскольку он был агентом как иракского "Мухабарата", так и израильского "Мосада". Об этом рассказывает сайт The Star.

Хусейн родился в 1965 году в семье иракского дипломата. Он получил образование в Великобритании и лично знал Удая и Кусая – сыновей Саддама Хусейна. Он стал сотрудником иракской контрразведки "Мухабарат", следя за оппозиционными активистами в Великобритании. На основании его донесений более 30 человек были казнены после жестоких пыток.

Согласно публикации, разочаровавшись в баасистской идеологии Саддама, Сумайда предложил свои услуги израильскому "Мосаду". Ему поручили следить за деятелями Организации Освобождения Палестины. На определенном этапе он решил, что это небезопасно, и вновь переметнулся к иракцам.

В 1990 году он прибыл в Канаду и попросил политического убежища. Комиссия признала, что он может подвергнуться преследованию, но отвергла его просьбу. Иракец подал апелляцию, но в 2005 году юридические средства борьбы против депортации были исчерпаны, и его выслали в Тунис, на родину отца.

В 2006 году, использовав приобретенные в разведке навыки, он вернулся в Канаду через Европу – по поддельным документам. Несмотря на то, что подлог был разоблачен, он вновь начал процесс, прося оставить его в Канаде по гуманитарным соображениям, тем временем работая строителем. Но и этот процесс, растянувшийся на десять лет, был проигран.