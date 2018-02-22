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В мире

ВВС Нигерии приняли на вооружение новый беспилотник, похожий на израильский

время публикации: 09:07 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
БПЛА Tsaigumi (Нигерия)
БПЛА Aerostar (Израиль)
ВВС Нигерии приняли на вооружение новый беспилотник, похожий на израильский

На этой неделе военно-воздушные силы Нигерии объявили о принятии на вооружение и начале эксплуатации нового отечественного беспилотного самолета Tsaigumi.

Как пишет сайт airforce-technology.com, этот БПЛА был создан нигерийской компанией NAF Aerospace Engineers в сотрудничестве с португальской фирмой UAVision.

Речь идет о беспилотнике, предназначенном для разведки, наблюдения и сбора данных, который может действовать как над землей, так и над морем.

Со специальным заявлением по поводу принятия на вооружение БПЛА Tsaigumi выступил президент Нигерии Мухаммаду Бухари. По его словам, использование этой техники сулит стране не только военное преимущество, но и экономическую выгоду.

ВВС Нигерии заявляет, что Tsaigumi может использоваться для проведения полицейских операций, борьбы с последствиями стихийных бедствий, поисково-спасательных миссий, защиты конвоев, морского патрулирования, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, картографирования и пограничного патрулирования, охраны дикой природы, сбора метеорологических данных и других целей.

Проект создания БПЛА Tsaigumi был утвержден в сентябре 2015 года. Работы велись в центре исследований и развития ВВС Нигерии на авиабазе Кадуна.

Новый БПЛА Tsaigumi (прототипами которого были беспилотники Amebo и Gulma) может действовать в любое время суток. Максимальное время беспосадочного полета – более 10 часов. Максимальная высота полета – 15 тысяч футов (около 4,5 тысяч метров). Радиус действия – около 100 км.

Российский эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов обращает внимание на внешнее сходство нигерийского БПЛА Tsaigumi и израильского БПЛА Aerostar, созданного компанией Aeronautics Defense Systems. Он также напоминает, что у Aeronautics были деловые отношения с Нигерией. Однако в заявлении ВВС Нигерии и президента этой страны ничего не говорится об участии Израиля в проекте создания Tsaigumi.

США ранее блокировали военно-техническое сотрудничество Израиля и Нигерии. Так, например, в январе 2015 года американские власти заблокировали попытку Израиля продать Нигерии вертолеты "Кобра" для борьбы с боевиками "Боко Харам".

Напомним, что в 2009 году Нигерия стала одной из первых африканских стран, которую посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. С тех пор сотрудничество между двумя странами активно развивается.

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