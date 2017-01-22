В воскресенье, 22 января, в австрийских Альпах погибли три человека – двое чехов и один австриец, сообщают APA и РИА Новости.

Двое туристов из Чехии погибли в долине Вильдгерлосталь на границе Зальцбурга и Тироля в результате схода лавины по время похода в составе группы из четырех человек, отправившихся в горы без спасательного снаряжения. Двоим мужчинам удалось выбраться из-под завала самостоятельно.

Во второй половине дня между коммунами Гросарль и Бад Хофгаштайн под снежную лавину попал горнолыжник-фрирайдер из числа местных жителей.