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В мире

В австрийских Альпах погибли три человека

время публикации: 21:58 | последнее обновление: 21:58 блог версия для печати фото
В австрийских Альпах погибли три человека

В воскресенье, 22 января, в австрийских Альпах погибли три человека – двое чехов и один австриец, сообщают APA и РИА Новости.

Двое туристов из Чехии погибли в долине Вильдгерлосталь на границе Зальцбурга и Тироля в результате схода лавины по время похода в составе группы из четырех человек, отправившихся в горы без спасательного снаряжения. Двоим мужчинам удалось выбраться из-под завала самостоятельно.

Во второй половине дня между коммунами Гросарль и Бад Хофгаштайн под снежную лавину попал горнолыжник-фрирайдер из числа местных жителей.

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