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Задержаны семь подозреваемых в краже бриллиантов на $80 млн из аэропорта Амстердама

время публикации: 04:31 | последнее обновление: 04:42 блог версия для печати фото
Задержаны семь подозреваемых в краже бриллиантов на $80 млн из аэропорта Амстердама

Семь граждан Нидерландов задержаны по подозрению в причастности к краже партии бриллиантов стоимостью 80 млн долларов из амстердамского аэропорта Схипхол в 2005 году.

Как сообщает в субботу, 21 января, новостная служба BBC, пять мужчин и две женщины были задержаны в Амстердаме и Валенсии (Испания).

Вооруженная банда под видом работников аэропорта совершила кражу драгоценностей, которые должны были быть погружены в самолет до Антверпена. Преступники угнали бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта.

Часть бриллиантов была позже обнаружена в автомобиле, на котором скрылись грабители, однако драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов до сих пор не найдены.

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