Умер маленький ребенок, пострадавший в результате наезда на толпу в Мельбурне

В воскресенье, 22 января, умер трехмесячный мальчик, получивший тяжелые травмы два дня назад в результате умышленного наезда на группу людей в австралийском Мельбурне.

Как сообщает агентство Reuters, общее число жертв возросло до пяти, в больницах остаются 20 пострадавших, получивших серьезные травмы.

Полиция исключила версию теракта и расследует это происшествие как уголовное преступление.

Наезд был совершен в пятницу в нескольких сотнях метров от места проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Следствием было установлено, что 26-летний водитель, ранее привлекавшийся к ответственности за применение насилия и употребление наркотиков, умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час.

Публиковались также данные о том, что он проходил курс лечения в связи с психическими проблемами.

Кроме того, австралийские СМИ писали, что этот наезд как-то связан с дракой двух братьев, один из которых получил ножевые ранения.

При задержании водитель, совершивший наезд, был ранен.