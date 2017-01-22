Во второй тур праймериз французских социалистов вышли Амон и Вальс

Бенуа Амон и Мануэль Вальс выходят во второй тур первичных выборов кандидата в президенты от социалистической партии.

После подсчета около трети бюллетеней бывший министр образования Бенуа Амон набрал в первом туре 35,21% голосов. Экс-премьера Мануэля Вальса поддержали 30,56% проголосовавших. Остальные четверо кандидатов от них идут с существенным отрывом.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие от 1,7 миллиона до 1,9 миллиона французов. Это намного меньше по сравнению с предыдущими первичными выборами в 2011 году, когда на избирательные участки пришли 2,7 миллиона граждан, имевших право голоса.

Второй тур праймериз социалистов назначен на 29 января.