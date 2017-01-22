На "Женский марш" против Трампа в Лос-Анджелесе вышли 500 тысяч человек

В центре Лос-Анджелеса в субботу, 21 января, состоялась крупномасштабная акция протеста против нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщает газета Los Angeles Times, в "Женском марше", проводившимся в рамках международной протестной кампании в первый день после инаугурации Трампа, по оценке полиции, приняли участие примерно 500 тысяч человек.

При этом организаторы утверждает, что число участников акции было намного выше и достигло 750 тысяч человек.

21 января демонстрации противников Трампа прошли во многих городах мира. В общей сложности, в них приняли участие до трех миллионов человек. Участники акций, в частности, обвиняли 45-го президента США в расизме и презрительном отношении к женщинам.