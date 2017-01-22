22 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:04 На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел
21:58 В австрийских Альпах погибли три человека
20:06 Белый дом: команда Трампа приступила к обсуждению плана переноса посольства в Иерусалим
17:03 Трамп о маршах протеста: "Почему эти люди не голосовали?"
10:37 Теракт на рынке в Пакистане, число жертв возросло до 25
09:43 Умер маленький ребенок, пострадавший в результате наезда на толпу в Мельбурне
06:56 В районе Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8
06:05 В Индии сошел с рельсов скорый поезд, десятки погибших
05:21 На "Женский марш" против Трампа в Лос-Анджелесе вышли 500 тысяч человек
04:31 Задержаны семь подозреваемых в краже бриллиантов на $80 млн из аэропорта Амстердама
В мире

На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел

время публикации: 22:04 | последнее обновление: 22:04 блог версия для печати

В воскресенье, 22 января, в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо (штат Колима) были обнаружены семь обезглавленных тел, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Все семь тел (шести мужчин и одной женщины) нашли в автомобиле такси, угнанном за несколько часов до того, как машина была обнаружены полицией. Автомобиль был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Там же было оставлено послание с объяснением причин убийства, из которого следовало, что убийства совершили члены конкурирующей наркобанды.

Эксперты считают, что всплеск насилия в Мексике может быть связан с переделом сфер влияния между различными наркокартелями.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Мексиканский наркобарон "Коротышка" Гусман экстрадирован в США
// NEWSru.co.il // В мире // 4 декабря 2016 г.
В Колумбии конфискована партия кокаина стоимостью 100 миллионов долларов
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июня 2016 г.
В центре Мексики бандиты убили 11 членов одной семьи
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2016 г.
В туннеле, ведущем из Тихуаны в Сан-Диего, обнаружили тонну кокаина и семь тонн марихуаны







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 22 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017