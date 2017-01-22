На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел

В воскресенье, 22 января, в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо (штат Колима) были обнаружены семь обезглавленных тел, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Все семь тел (шести мужчин и одной женщины) нашли в автомобиле такси, угнанном за несколько часов до того, как машина была обнаружены полицией. Автомобиль был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Там же было оставлено послание с объяснением причин убийства, из которого следовало, что убийства совершили члены конкурирующей наркобанды.

Эксперты считают, что всплеск насилия в Мексике может быть связан с переделом сфер влияния между различными наркокартелями.