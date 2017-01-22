Теракт на рынке в Пакистане, число жертв возросло до 25

Утром в воскресенье, 22 января, власти Пакистана сообщили, что число жертв теракта на овощном рынке в городе Парачинар, совершенного накануне, возросло до 25, передает сайт газеты Dawn.

В сообщении отмечается, что ранения получили 87 человек.

Как сообщалось ранее, бомба была заложена в ящик с овощами на рынке в Парачинаре, который входит в племенную область Куррам, недалеко от границы с Афганистаном.

Этот город практически не контролируется центральными властями Пакистана. С 2004 года здесь идет активная война между афганскими и пакистанскими террористическими группировками и вооруженными силами Пакистана.

Ответственность за теракт на рынке взяла на себя экстремистская суннитская группировка "Лашкар-э-Джангви-аль-Алами".