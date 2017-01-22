Белый дом: команда Трампа приступила к обсуждению плана переноса посольства в Иерусалим

В воскресенье, 22 января, Белый дом сообщил, что команда Дональда Трампа "находится на начальной стадии" реализации плана по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В сообщении подчеркивалось, что для реализации обещания Дональда Трампа потребуется время. Переговоры по этому вопросу только начались, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Сообщение из Вашингтона поступило менее чем за час до запланированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.





