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В мире

Трамп о маршах протеста: "Почему эти люди не голосовали?"

время публикации: 17:03 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Трамп о маршах протеста: "Почему эти люди не голосовали?"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере комментарий по поводу маршей протеста, проходящих в Америке после его инаугурации.

"Посмотрел вчера на протесты, и у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости портят ситуацию", – сказано в комментарии Трампа.

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Как сообщалось ранее, в международном марше за права женщин, который по сути являлся акцией протеста против избрания Дональда Трампа на пост президента США, в общей сложности приняли участие несколько миллионов человек.

По оценкам организаторов, в Вашингтоне на "Женский марш" вышли около полумиллиона человек. Примерно столько же участников было в Нью-Йорке. От 500 до 750 тысяч человек приняли участие в марше в Лос-Анджелесе. До 150 тысяч человек участвовали в марше в Чикаго, примерно столько же – в Бостоне. Десятки тысяч человек участвовали в "женских маршах" в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии.

Среди участников марша в Вашингтоне были такие знаменитости, как певица Мадонна, режиссер Майкл мур, актрисы Америка Феррера, Эшли Джадд и другие.

"Женские марши" против Трампа, вступившего в должность президента США 20 января, прошли также в Японии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Германии, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Финляндии и других странах. "Марш женщин" состоялся даже в Антарктиде.

Напомним, что акции протеста против избрания Трампа на пост президента США начались еще в ноябре, сразу после оглашения результатов выборов.

19 января, накануне инаугурации 45-го президента, в Нью-Йорке состоялась демонстрации протеста против избрания Трампа президентом США, в которой приняли участие несколько тысяч человек, включая мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, режиссера Майкла Мура, актеров Роберта Де Ниро, Алека Болдуина и Марка Руффало, актрис Джулиану Мур, Марису Томей и Шейлин Вудли, певицу Шер, проповедника Альфреда Шарптона и других знаменитостей. Позже состоялась серия "женских маршей", в которых приняли участие миллионы противников Трампа. Во время некоторых акций протеста участниками совершались акции вандализма.

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