"Марш женщин" против Трампа в Вашингтоне: Мадонна использовала нецензурную лексику

В Вашингтоне в субботу, 21 января, прошел "Марш женщин", который стал кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа. В акции приняли участие сотни тысяч людей.

Организаторы, среди которых активисты феминистских и "зеленых" движений, хотели привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Дональда Трампа, сообщает новостная служба BBC.

Демонстранты также выступали за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

Среди участников акции были певица Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, Патрисия Аркет и режиссер Майкл Мур.

Поп-звезда Мадонна выступила на марше, сделав несколько резких заявлений. "Да, я возмущена. Да, я подумывала, а не взорвать ли Белый дом", – сказала она собравшимся.

При этом певица неоднократно использовала нецензурную лексику, в связи с чем телеканалы CNN и MSNBC во время трансляции ее речи отключили звук.