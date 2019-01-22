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Поражение Ирана в ООН: Израиль стал вице-председателем "Западной группы"

время публикации: 06:05 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Поражение Ирана в ООН: Израиль стал вице-председателем "Западной группы"
Минута молчания по убитым в Газе во время открытия заседания СБ ООН, май 2018 года
Представитель Ирана в ООН Исхак Аль-Хабиб

21 января, в День Мартина Лютера Кинга, Организация Объединенных Наций избрала Израиль заместителем председателя Комитета по неправительственным организациям, который курирует работу правозащитных групп. Фактически эти функции возложены на представителя Израиля Надава Йесода, сообщает сайт UNwatch.

В Комитет ООН по неправительственным организациям, так называемую "Западную группу", входят 19 стран (5 представителей Африки, 4 – Азии, 2 – Восточной Европы, 4 – Латинской Америки и Карибского бассейна, 4 – Западной Европы и других стран).

В текущий период (2019-2022) в составе комитета работают представители Бахрейна, Бразилии, Бурунди, Греции, Израиля, Индии, Китая, Кубы, Ливии, Мексики, Нигерии, Никарагуа, Пакистана, России, США, Судана, Турции, Эсватини (Свазиленд), Эстонии.

До 2019 года в состав комитета входил и Иран. Однако ему не удалось добиться права продолжить работу в этом комитете.

Функцией "Западной группы", в частности, является принятие решений по выдаче рекомендаций о предоставлении консультативного статуса неправительственным организациям.



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