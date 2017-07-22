ВВС США ошибочно нанесли удар по КПП, где находились афганские полицейские

В провинции Гильменд ВВС США нанесли удар по одному из КПП, отбитому у талибов, когда на его территории находились десятки афганских полицейских. Под "дружественным огнем" погибли не менее 12 человек, сообщает The Guardian.

По предварительным данным, трагическая ошибка произошла из-за того, что КПП перешло под контроль сотрудников сил безопасности Афганистана всего за 30 минут до нанесения авиаудара, и американское командование не успело получить сведения об этом.

Пресс-секретарь губернатора провинции, Омар Завак, заявил, что точное число убитых и раненых пока неизвестно.