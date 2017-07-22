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Найден мертвым актер Джон Херд, известный по фильму "Один дома"

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 18:30 блог версия для печати фото
Найден мертвым актер Джон Херд, известный по фильму "Один дома"

21 июля в Пало-Альто (Калифорния) был найден мертвым 72-летний актер Джон Херд.

Представитель Джона Херда сообщил, что в конце минувшей недели актер перенес небольшую операцию на спине, после которой решил провести несколько дней в отеле в Пало-Альто. Тело Херда обнаружила горничная, вошедшая в его номер. Причина смерти актера пока неизвестна.

Херд стал известен благодаря роли Питера МакКаллистера, отца семейства, в комедиях "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992). Оба фильма оказались очень популярны, в том числе за пределами США.

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