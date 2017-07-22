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Интерпол распространил список из 173 имен боевиков ИГ, готовых к терактам в Европе

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
Интерпол распространил список из 173 имен боевиков ИГ, готовых к терактам в Европе
Интерпол распространил список из 173 имен боевиков ИГ, готовых к терактам в Европе
Интерпол распространил список из 173 имен боевиков ИГ, готовых к терактам в Европе

Интерпол распространил список из 173 имен боевиков террористической организации "Исламское государство", которые, предположительно, могут быть направлены в страны Европы для осуществления терактов-самоубийств.

Список, как сообщает Independent, содержит не только имена боевиков, но и даты их вербовки, последний адрес, адрес мечети, которую они посещали, имя матери, а также фотографии.

Террористы, попавшие в список Интерпола, обучены собирать и размещать взрывные устройства, а также располагают документами, необходимыми для передвижения по миру.

Информация была собрана американской разведкой, после чего ФБР передало ее Интерполу.

В записке, прилагаемой к перечню имен, говорится, что сведения основаны на материалах, обнаруженных в цитаделях и тайниках "Исламского государства".



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