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Депутат Милонов обвинил Starbucks в пропаганде антисемейных и антироссийских ценностей

время публикации: 20:14 | последнее обновление: 20:23 блог версия для печати фото
Депутат Милонов обвинил Starbucks в пропаганде антисемейных и антироссийских ценностей

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виталий Милонов направил письмо в адрес руководства российского представительства сети кофеен Starbucks с требованием разъяснить позицию компании относительно ее политики в сфере "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", сообщает Санкт-Петербург.Ру

Милонов обвинил сеть кофеен в том, что она проводит "политику поддержки разного рода сообществ и групп, пропагандирующих антисемейные и вредные ценности для нормального общества".

По мнению парламентария, такую поддержку можно расценивать либо как сознательную диверсию, либо как явное неуважение к российской культуре.

Ранее в российском сегменте Facebook был организован флешмоб "Я отказываюсь от кофе Starbucks" (#stopstarbucks). Его участники предлагали объявить бойкот сети кофеен из-за того, что компания поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Президент компании Говард Шульц заявил о поддержке ЛГБТ еще в 2013 году. За последний месяц запись его речи приобрела популярность по всему миру.



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