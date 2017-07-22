В Москве умерла мать правозащитницы Валерии Новодворской

В Москве умерла Нина Федоровна Новодворская, мать Валерии Новодворской, известной правозащитницы, общественного и политического деятеля.

О смерти Нины Новодворской сообщила на своей странице в сети Facebook Ольга Старовойтова. "Умерла Нина Федоровна Новодворская... Вечная память, светлая память... Скорблю. Никогда не забудем и ее, и ее дочь...", - написала она.

Нине Федоровне Новодворской было 89 лет. Она много лет работала детским врачом, заведовала поликлиниками, потом находилась на руководящей работе в Московском департаменте здравоохранения.

Напомним, Валерия Новодворская умерла 12 июля 2014 года в одной из московских больниц. Ей было 64 года.





