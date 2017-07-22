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В мире

Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс

время публикации: 00:51 | последнее обновление: 00:53 блог версия для печати фото
Сара Сандерс

В пятницу, 21 июля, было объявлено, что новым пресс-секретарем Белого дома станет 34-летняя Сара Сандерс. Соответствующее заявление после отставки Шона Спайсера сделал директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Одной из причин отставки Спайсера называют назначение Скарамуччи.

Спайсер проработал пресс-секретарем всего полгода, однако за это время успел совершить немало ошибок, за которые ему пришлось публично извиняться.

Уже в своем первом появлении перед представителями СМИ Шон Спайсер совершил ошибку, набросившись на журналистов с критикой. А одним из наиболее скандальных промахов Спайсера стало его заявление о том, что, в отличие от президента Башара Асада, "Гитлер не использовал химическое оружие".

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// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
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