Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс

В пятницу, 21 июля, было объявлено, что новым пресс-секретарем Белого дома станет 34-летняя Сара Сандерс. Соответствующее заявление после отставки Шона Спайсера сделал директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Одной из причин отставки Спайсера называют назначение Скарамуччи.

Спайсер проработал пресс-секретарем всего полгода, однако за это время успел совершить немало ошибок, за которые ему пришлось публично извиняться.

Уже в своем первом появлении перед представителями СМИ Шон Спайсер совершил ошибку, набросившись на журналистов с критикой. А одним из наиболее скандальных промахов Спайсера стало его заявление о том, что, в отличие от президента Башара Асада, "Гитлер не использовал химическое оружие".