Мужчина перенес 6 сердечных приступов за день и выжил, поразив жену и врачей

32-летний Тони Смит, фермер из Халла (Англия), перенес 6 сердечных приступов за один день и остался жив, пишет Daily Mail. Как рассказал Тони, первый приступ случился у него на рассвете, когда он встал, чтобы накормить своего полуторагодовалого сына.

Мужчина был доставлен в больницу, где у него произошло еще три приступа, во время последнего из которых он пережил клиническую смерть. Врачи заявили, что Смиту необходима срочная операция, при этом, ни он сам, ни его жена, не верили в ее удачное завершение. По словам Тони, его жена, Кей, попрощалась с ним перед тем, как его увезли в операционную.

Однако мужчина не только выжил, но и вернулся к работе уже через две недели.

При этом врачи до сих пор не понимают, что стало причиной сердечных приступов Тони Смита. Он никогда не страдал какой-либо из болезней сердца, но не исключено, что заболевание, переданное ему "по наследству" до поры до времени просто не проявляло себя.





