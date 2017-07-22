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В мире

МИД Германии заявил о провале перемирия в Донбассе и предостерег от эскалации конфликта

время публикации: 03:53 | последнее обновление: 03:57 блог версия для печати фото
МИД Германии заявил о провале перемирия в Донбассе и предостерег от эскалации конфликта

В министерстве иностранных дел Германии заявили о провале перемирия в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Согласно заявлению германского внешнеполитического ведомства, перемирие провалено, поскольку "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня", передает РИА Новости.

В МИД Германии отметили, что ежедневно поступает информация о случаях применения оружия вдоль линии соприкосновения и человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения.

"Мы призываем все стороны немедленно реализовать имеющиеся договоренности. В противном случае они рискуют получить эскалацию военного конфликта, (которая приведет к) смерти множества людей, и полную остановку политического процесса", – говорится в заявлении.

Так называемое "хлебное перемирие" контактная группа по Украине согласовала на встрече в Минске. Стороны договорилась о режиме тишины в Донбассе с полуночи 24 июня до 31 августа: "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая".

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