МИД Германии заявил о провале перемирия в Донбассе и предостерег от эскалации конфликта

В министерстве иностранных дел Германии заявили о провале перемирия в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Согласно заявлению германского внешнеполитического ведомства, перемирие провалено, поскольку "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня", передает РИА Новости.

В МИД Германии отметили, что ежедневно поступает информация о случаях применения оружия вдоль линии соприкосновения и человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения.

"Мы призываем все стороны немедленно реализовать имеющиеся договоренности. В противном случае они рискуют получить эскалацию военного конфликта, (которая приведет к) смерти множества людей, и полную остановку политического процесса", – говорится в заявлении.

Так называемое "хлебное перемирие" контактная группа по Украине согласовала на встрече в Минске. Стороны договорилась о режиме тишины в Донбассе с полуночи 24 июня до 31 августа: "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая".