Изменения в российском издании книги Юваля Харари. Комментарии автора

Изменения, внесенные в российское издание книги историка Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века", где вместо Владимира Путина и аннексии Крыма фигурирует Дональд Трамп и его ложные фактологические утверждения, были внесены с ведома самого автора.

Об этом редакции NEWSru.co.il сообщили представители профессора Юваля Ноя Харари.

"Моя цель состоит в том, чтобы основные идеи книги об опасностях диктатуры, экстремизма и фанатизма достигли как можно более широкой аудитории. В том числе аудитории, живущей в странах с недемократическим режимом. Некоторые примеры в данной книге могут оттолкнуть эту аудиторию или привести к цензуре со стороны определенного режима. По этой причине я изредка допускаю адаптацию книг и утверждаю изменения определенных примеров - но никогда основных мыслей произведения", - говорится в ответе представителей историка.

Пресс-служба Харари пока не ответила нашей редакции на вопрос о том, кто является автором тех отрывков в российской версии текста, которые не совпадают с оригиналом. Однако отрывок про Дональда Трампа фигурирует в статье Юваля Ноя Харари, ранее опубликованной в Ynet.

Как сообщалось ранее, в российском переводе книги израильского историка Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века", который опубликовало издательство "Синдбад", заменили несколько абзацев, рассказывающих о том, что Россия оккупировала Крымский полуостров, а Владимир Путин и его люди поначалу лгали, что в Крыму нет российских солдат, а есть только "отряды самообороны".

Речь идет о главе "Постправда", в которой Харари пишет: "Сегодня нам постоянно говорят, что мы живем в новую и пугающую эру "постправды", и что ложь и вымысел всюду окружают нас".

В оригинале в этой главе приводится пример российской аннексии Крыма. Мы приводим перевод с английского языка, сделанный изданием The Insider :

"В конце февраля 2014 года российские специальные войска без каких-либо опознавательных знаков, вторглись в Украину и оккупировали стратегические объекты в Крыму. Российское правительство и лично президент Путин несколько раз отрицали, что это были российские войска, и описывали их как стихийные "отряды самообороны", которые приобрели униформу, похожую на российскую, в местных магазинах. Когда они делали такие довольно нелепые утверждения, Путин и его соратники прекрасно знали, что они врут. Российские националисты могут найти оправдания этой лжи, заявив, что она служила высшей цели. Россия вступила в праведную войну, и если допустимо убивать ради праведной цели, то, конечно, допустимо и врать? Высшая цель, которая якобы оправдывала вторжение в Украину – это сохранение священной российской нации. Согласно российским национальным мифам, Россия – это священное объединение, которое сохранялось на протяжении тысяч лет, несмотря на повторяющиеся попытки злобных врагов завоевать и разделить ее на части. Следуя по стопам монголов, поляков, шведов, армии Наполеона и гитлеровского Вермахта, в 90-х NАТО, США и ЕС попытались уничтожить Россию, отрезав от нее части и создав из них "страны-фейки", в том числе Украину. Для многих российских националистов идея того, что Украина — отдельная от России страна, — это намного большая ложь, чем все, что сказал президент Путин во время своей священной миссии по восстановлению российской нации.

В российской версии этой главы Путина заменил Трамп: "Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую пугающую эпоху "постправды", окруженные ложью и вымыслом. Так, по подсчетам газеты Washington Post за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений. В речи, произнесенной в мае 2018 года, из 98 фактологических утверждений Трампа 76% были ошибочными, вводящими в заблуждение или ни на чем не основанными. В ответ Трамп и его сторонники неизменно называют Washington Post, New York Times, CNNи другие средства массовой информации "лгунами" и обвиняют их в распространении "фейковых новостей" с целью дискредитировать президентство Трампа".

В главе "Взгляд из Кремля" убрано несколько предложений, также о захвате Россией Крыма. В оригинале говорится: "Пока единственным успешным вторжением, осуществленным ведущей державой в 21 веке, стало российское завоевание Крыма. В феврале 2014 года российские войска вторглись в соседнюю Украину и оккупировали Крымский полуостров, который был впоследствии аннексирован Россией. Почти без какой-либо борьбы Россия заняла стратегически важную территорию, посеяла страх в соседях и восстановила себя в качестве мировой державы. Однако завоевание закончилось успешно благодаря экстраординарному стечению обстоятельств. Ни украинская армия, ни местное население не оказали большого сопротивления россиянам, тогда как остальные державы воздержались от прямого вмешательства в конфликт. Эти обстоятельства будет сложно воспроизвести где-нибудь в мире. Если предусловие для священной войны – это отсутствие врагов, желающих сопротивляться агрессору, это серьезно ограничивает доступные возможности. В самом деле, когда Россия пыталась повторить крымский успех в других частях Украины, она наталкивалась на значительно более жесткое сопротивление, и война в восточной Украине зашла в тупик. Даже хуже (с российской точки зрения), война разожгла антироссийские настроения в Украине и превратила эту страну из союзника в заклятого врага".

В российском же переводе утверждается почти противоположное: "До сей поры единственным успешным вторжением XXI века, предпринятым великой державой, было присоединение Крыма Россией. Но даже это исключение подтверждает общее правило. Сама Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну, а российские войска практически не встретили ни сопротивления со стороны местного населения, ни со стороны украинской армии. Более того, в результате присоединения Крыма и участия в ряде конфликтов на востоке Украины, Россия приобрела стратегически важные активы и повысила свой международный престиж. Экономическая выгода оказалась гораздо меньшей".





