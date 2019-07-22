МИД РФ: захват Ираном британского танкера - забота об экологии Ормузского пролива

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя рост напряженности в Ормузском проливе, заявил накануне вечером, что мотивировка Ирана по поводу захвата британского танкера Stena Impero гораздо убедительнее "невнятных британских объяснений об аресте иранского танкера в Гибралтаре".

По словам Рябкова, Великобритания и Гибралтар "занимаются пиратством, прикрываясь отсылками к санкционным законам Евросоюза", тогда как Иран "заботится об экологии Ормузского пролива", сообщает ТАСС.

Напомним: утром 4 июля танкер Grace1 был взят под контроль британскими морскими пехотинцами и Гибралтарскими таможенными чиновниками. Как утверждается, он следовал в Сирию с грузом иранской нефти. Верховный суд заморской территории Великобритании выдал разрешение задержать его на 14 дней.

Иран пригрозил Великобритании ответными мерами. 5 июля генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи призвал захватить один из британских торговых кораблей, находящихся в Персидском заливе.

Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный недалеко от Гибралтара британскими морскими пехотинцами, не направлялся в Сирию.

Чиновник назвал захват судна пиратством в открытом море, однако не стал сообщать, куда следовал танкер. По его словам, корабль шел вокруг Африки потому, что он слишком большой для Суэцкого канала и способен перевозить 2.000.000 баррелей нефти.

"Названный британским правительством сирийский порт вообще не способен принимать супертанкеры. Он шел через Гибралтарский пролив и находился в международных водах. Нет никакого закона, который позволял бы англичанам его останавливать", - заявил Аракчи.

Утром 11 июля стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции предпринял попытку захватить британский танкер, покидавший Персидский залив и следовавший в Ормузский пролив. От него потребовали остановиться в иранских территориальных водах.

Фрегат Королевского флота Великобритании Montrose, сопровождавший танкер, "сделал предупреждение" иранцам, потребовав пропустить судно, после чего тот смог продолжить движение. Попытка захвата стала ответом на арест иранского танкера у берегов Гибралтара.

14 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранский танкер, захваченный несколько дней назад в Гибралтарском проливе, может быть отпущен – в обмен на гарантии, что он не направится в Сирию.

19 июля в Ормузском проливе был задержан британский танкер с международной командой на борту. В Тегеране утверждали, что экипаж судна отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны. Танкер был сопровожден иранскими ВМС в порт Бендер-Аббас. Телеканал Press TV сообщил, что корабль представлял угрозу для экологии: после столкновения с иранским рыболовецким судном, якобы, возникла опасность утечки нефти. Кроме того, иранская сторона утверждает, что судно отклонилось от установленного маршрута, перестав передавать сигналы о своем местоположении. Официальный Тегеран расценивает это как враждебные действия.

Глава МИД Ирана Мохаммад Зариф заявил, что действия Тегерана в Ормузском проливе направлены на соблюдение международных морских правил.

"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США", - написал Зариф в своем "твиттере".

Правительственный комитет Великобритании, заседание которого прошло в ночь на 20 июля, рекомендовал британским судам временно не приближаться к водам Ормузского пролива. Правительство Великобритании готовит пакет санкций против Ирана.