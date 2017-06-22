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В мире

Теракт на юге Афганистана: есть погибшие и раненые

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:02 блог версия для печати фото
Теракт на юге Афганистана: есть погибшие и раненые

В четверг, 22 июня, в административном центре провинции Гильменд на юге Афганистана рядом с отделением банка взорвался автомобиль. В результате взрыва не менее 15 человек погибли и свыше 50 были госпитализированы, сообщает AFP.

Большое число жертв связано с тем, что взрыв прогремел около полудня, когда у входа в банк собралась большая очередь из граждан, пришедших за своими зарплатами.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако власти предполагают, что теракт был совершен боевиками "Талибана".

Напомним, в течение последнего месяца, в ходе которого мусульмане отмечают Рамадан, в Афганистане участились теракты, совершаемые талибами.

В конце мая в Кабуле произошел самый кровопролитный теракт в афганской столице с момента свержения власти "Талибана" в 2001 году. 31 мая около здания посольства Германии взорвалась заминированная автоцистерна для перевозки воды. В результате этого теракта более 150 человек погибли и свыше 400 были ранены.

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