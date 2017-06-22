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В мире

В США утонул израильтянин

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
В США утонул израильтянин

33-летний израильтянин Йоав Тимор утонул в минувшую пятницу в реке в американском штате Невада. Согласно заявлению местной полиции, молодой человек занимался в реке медитацией, сообщает "Nana10".

Друг Тимор, который находился недалеко от места трагедии, объяснил полиции, что Йоав практиковал упражнение, при котором человек длительное время лежит лицом в воде.

Этот же друг рассказал, что отправился на реку для занятий медитацией вместе с Тимором. Закончив медитировать, друг Йоава заметил, что тот лежит на воде без движения, вызвал спасателей и пытался делать Тимору искусственное дыхание. Однако приехавшие на место трагедии медики были вынуждены констатировать смерть израильтянина.

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