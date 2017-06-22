Видео с белоголовым орланом, ворующим у рыбаков наживку, стало хитом социальных сетей

Житель Ванкувера выложил в сеть замедленную съемку, на которой белоголовый орлан ворует с рыбацкого катера лосося, и это видео неожиданно стало хитом соцсетей - всего за несколько дней его посмотрели около миллиона человек.

Эштон Филлипс, записавший видео, рассказал ванкуверскому сайту CTV News, что в минувшую пятницу отправился с друзьями на рыбалку, и пока рыбаки нанизывали наживку из лосося, увидел, как в небе парит белоголовый орлан.

Как только Филлипс вытащил камеру, птица устремилась прямо на рыбаков и схватила с мотора лодки кусок лосося.

После того, как Филлипс поместил видеозапись на своей странице в Facebook, видео набрало около 900 тысяч просмотров.