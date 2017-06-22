22 июня 2017 г.
последняя новость: 15:49
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:23 В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора
14:19 Даунинг-стрит: не менее 600 высотных домов Великобритании не соответствуют стандартам
13:58 Видео с белоголовым орланом, ворующим у рыбаков наживку, стало хитом социальных сетей
13:56 Польша объяснила причины перехвата самолета министра обороны РФ над Балтикой
12:18 Принц Филипп выписан из больницы
12:02 Теракт на юге Афганистана: есть погибшие и раненые
11:26 Популярная фитнес-модель погибла в результате взрыва сифона для взбивания сливок
11:10 В ДТП в Италии погиб израильтянин
09:49 В Баку начинается суд над израильским блогером Александром Лапшиным
09:43 В Калифорнии разбился стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk стоимостью 140 млн долларов
В мире

Видео с белоголовым орланом, ворующим у рыбаков наживку, стало хитом социальных сетей

время публикации: 13:58 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото
Видео с белоголовым орланом, ворующим у рыбаков наживку, стало хитом социальных сетей

Житель Ванкувера выложил в сеть замедленную съемку, на которой белоголовый орлан ворует с рыбацкого катера лосося, и это видео неожиданно стало хитом соцсетей - всего за несколько дней его посмотрели около миллиона человек.

Эштон Филлипс, записавший видео, рассказал ванкуверскому сайту CTV News, что в минувшую пятницу отправился с друзьями на рыбалку, и пока рыбаки нанизывали наживку из лосося, увидел, как в небе парит белоголовый орлан.

Как только Филлипс вытащил камеру, птица устремилась прямо на рыбаков и схватила с мотора лодки кусок лосося.

После того, как Филлипс поместил видеозапись на своей странице в Facebook, видео набрало около 900 тысяч просмотров.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2012 г.
Хит YouTube "Беркут похищает ребенка" – курсовая работа канадских студентов
// NEWSru.co.il // В мире // 19 декабря 2012 г.
Новый хит YouTube: беркут похищает ребенка







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017