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В мире

Даунинг-стрит: не менее 600 высотных домов Великобритании не соответствуют стандартам

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 14:19 блог версия для печати фото
Grenfell Tower

Не менее шести сотен многоквартирных высотных жилых домов на территории Соединенного Королевства облицованы таким же пластиком, который загорелся в Grenfell Tower, что привело к гибели не менее 79 человек. Три здания уже объявлены легковоспламеняющимися.

Об этом пишет в четверг, 22 июня, британский таблоид The Daily Mail.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже заявила: все, кто живет в этих опасных домах, должны быть немедленно переселены – призванные для этой цели эксперты проверяют на предмет пожарной безопасности по сто зданий в день.

Министры пока не обнародовали список опасных жилых домов, однако власти столичного района Кэмден уже сообщили, что в их число входит 23-этажный жилой комплекс Chalcots Estate, насчитывающий 721 квартиру. Районный совет намерен подать в суд на подрядчика, компанию Rydon, выполнявшего облицовочный работы для этого здания и для Grenfell Tower. Чиновники утверждают, что качество панелей не соответствует принятым стандартам.

Как писало накануне это же издание, 250 жильцам Grenfell Tower, полностью сгоревшего в ходе беспрецедентного пожара, будет предоставлено жилье в элитном 68-этажном доме, также расположенном в лондонском районе Кенсингтон.

Стоимость этого строящегося в настоящее время жилого комплекса с бассейном, саунами, кинотеатром и тренажерным залом, составляет 2 миллиарда фунтов стерлингов, а цена квартир варьируется в диапазоне от 1.575.000 фунтов до 8,5 млн фунтов.

Строительство комплекса ведется ускоренными темпами, и уже к концу следующего месяца погорельцы получал постоянное жилье. В настоящее время тем из них, кто не имеет крыши над головой, предоставлены гостиничные номера.

Помимо этого, каждая семья, потерявшая жилье и близких, получит от государства компенсацию, составившую в общей сложности 675.200 фунтов: по 500 фунтов на руки и по 5.000 на банковский счет.

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Четверг, 22 июня 2017 г.
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