22 июня 2017 г.
последняя новость: 15:49
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:23 В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора
14:19 Даунинг-стрит: не менее 600 высотных домов Великобритании не соответствуют стандартам
13:58 Видео с белоголовым орланом, ворующим у рыбаков наживку, стало хитом социальных сетей
13:56 Польша объяснила причины перехвата самолета министра обороны РФ над Балтикой
12:18 Принц Филипп выписан из больницы
12:02 Теракт на юге Афганистана: есть погибшие и раненые
11:26 Популярная фитнес-модель погибла в результате взрыва сифона для взбивания сливок
11:10 В ДТП в Италии погиб израильтянин
09:49 В Баку начинается суд над израильским блогером Александром Лапшиным
09:43 В Калифорнии разбился стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk стоимостью 140 млн долларов
В мире

В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора

В четверг, 22 июня, российские провайдеры начали блокировать сайт google.ru, внесенный в реестр Роскомнадзора. О недоступности сайта сообщают пользователи и представители операторов связи, сообщает NEWSru.com.

Как пишет TJ, адрес www.google.ru действительно числится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом внесен туда он был еще 14 июня 2016 года по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), которое, по всей видимости, касалось ряда сайтов с азартными ставками, однако, как в него попал адрес Google, неясно.

По данным IT-специалиста Александра Литреева, в настоящее время сайт google.ru блокируется как минимум несколькими провайдерами, включая компании МТС, Telecom TZ, "Сигнал", "МаксимаТелеком", "Транстелеком" и "Стальнет". Пресс-секретарь "МаксимаТелеком" Илья Грабовский подтвердил TJ, что сайт недоступен из сети оператора.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2017 г.
ШАБАК и полиция продвигают закон о возможности блокировки "плохих" сайтов
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Российские законодатели хотят запретить средства обхода блокировки сайтов
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
На Украине могут заблокировать доступ к интернет-ресурсам ДНР и ЛНР
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 мая 2017 г.
В Египте запрещен 21 новостной сайт, в том числе "Аль-Джазира"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
Украина включила в "черный список" компанию "Яндекс" и соцсеть "ВКонтакте"
// NEWSru.co.il // В мире // 2 мая 2017 г.
В России заблокировали несколько мессенджеров, Роскомнадзор опять взялся за Rutracker
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 апреля 2017 г.
В Иране заблокировали работу "сионистского" навигатора Waze







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017