В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора

В четверг, 22 июня, российские провайдеры начали блокировать сайт google.ru, внесенный в реестр Роскомнадзора. О недоступности сайта сообщают пользователи и представители операторов связи, сообщает NEWSru.com.

Как пишет TJ, адрес www.google.ru действительно числится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом внесен туда он был еще 14 июня 2016 года по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), которое, по всей видимости, касалось ряда сайтов с азартными ставками, однако, как в него попал адрес Google, неясно.

По данным IT-специалиста Александра Литреева, в настоящее время сайт google.ru блокируется как минимум несколькими провайдерами, включая компании МТС, Telecom TZ, "Сигнал", "МаксимаТелеком", "Транстелеком" и "Стальнет". Пресс-секретарь "МаксимаТелеком" Илья Грабовский подтвердил TJ, что сайт недоступен из сети оператора.