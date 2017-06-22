Трагедия в Мичигане: директор школы убил сына-инвалида и покончил с собой

52-летний Джордж Хекман, директор популярной среди жителей Мичигана начальной школы Pewamo-Westphalia Elementary School, застрелил своего сына, 28-летнего Гранта, больного церебральным параличом, а затем направил оружие на себя.

Эта трагедия произошла в минувший понедельник на шоссе в окрестностях Карсон-Сити, пишет 22 июня сетевое издание MLive.

Тела отца и сына, проживавших в городке Вестфалия, графство Клинтон, нашли в микроавтобусе посреди дороги – после того, как директор школы не явился на заседание рабочего коллектива. Полиция расследует это происшествие как убийство и самоубийство.

Друзья этой семьи утверждают, что несчастный отец пошел на это преступление из любви – он более не мог видеть страданий своего ребенка.

Грант был с детства прикован к инвалидному креслу, страдал, помимо церебрального паралича, целым рядом тяжелых неврологических заболеваний, мучался от язвы желудка и не мог говорить. Он требовал ежеминутного ухода, которому посвятила себя вся эта семья – супруга директора Джин Хекман и двое других детей, Клаудиа и Сэм.

Впрочем, сотрудники Хекмана не догадывались о том, в каком аду он живет: директор, возглавлявший эту школу около 20 лет, всегда был доброжелателен, энергичен и обладал лидерскими качествами.