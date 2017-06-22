HIAS получил награду из рук мусульман – за помощь беженцам и борьбу против Трампа

Общество помощи еврейским иммигрантам (HIAS), которое занимается сегодня расселением беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в США, удостоено награды гуманитарной организации Islamic Relief USA – за неустанной работу по оказанию помощи беженцам и противодействию в суде запрету на иммиграцию мусульман".

Об этом сообщает в четверг, 22 июня, агентство еврейских новостей JTA.

HIAS – одна из трех организаций, которые инициировали судебный процесс против Дональда Трампа, издавшего в январе этого года указ о временном запрете на въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. Этот указ вызвал волну недовольства и множество акций протеста, часть из которых были организованы HIAS и другими представителями левого лагеря.

Церемония награждения состоялась накануне вечером в вашингтонском конференц-центре Уолтера Э. Уошингтона – в ходе празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Награду исполнительному директору HIAS Марку Хетфилду вручил глава Islamic Relief USA Ануар Хан.

"Добро пожаловать, иммигранты, добро пожаловать, беженцы. Это не либеральные, а традиционные для Америки ценности. Аврамические религии объединяет обязанность быть гостеприимными и принимать чужестранцев так, как приняли бы самих себя – ведь мы все когда-то были или когда-нибудь будем чужестранцами", – заявил в ходе выступления Хан, который призвал присутствующих работать сообща над улучшением мира.

"Когда мы приглашаем беженцев в США, мы считаем их частью нашей семьи и нашего общества, и неважно, какую религию они исповедуют. Американские евреи – народ беженцев. И если бы у американцев не хватило смелости открыть им двери, не было бы у нас сегодня еврейской общины", – такими словами Хан завершил свое выступлении.

В феврале этого года еврейское агентство HIAS, которое уже более 135 лет оказывает помощь беженцам, подало исковое заявление в суд: оно потребовало проверить, соответствует ли Конституции США указ Трампа, временно ограничивающий иммиграцию из тогда еще семи мусульманских стран.

Исковое заявление, поданное в Окружной суд Мэриленда, где находится штаб-квартира HIAS, было составлено адвокатами Американского союза борьбы за гражданские свободы. В этом документе говорится, что данный запрет является нарушением статьи Конституции о недопустимости дискриминации по религиозному и другим признакам.

"Для HIAS, которая много лет сотрудничает с правительством США, подача подобного иска является беспрецедентным шагом, но у нас нет иного выбора. Мы не можем молчать, видя, что от беженцев отворачиваются лишь по той причине, что они – мусульмане. Точно также мы не могли остаться безучастными, когда США отвернулись от еврейских беженцев, спасающихся от нацистов в 30-е и 40-е годы прошлого столетия. Наша история и наши ценности, еврейские и американские, подвигли нас на борьбу с аморальной и незаконной политикой всеми способами, включая судебные процессы", – приводит издание слова президента этой организации Марка Хетфилда.

Справка:

Hebrew Immigrant Aid Society (Общество помощи еврейским иммигрантам) – благотворительная организация, созданная в 1881 году. В 1909 году Еврейское общество содействия иммигрантам слилось с Еврейской жилищной ассоциацией приютов – новая структура выбрала в качестве названия аббревиатуру HIAS. К 1914 году филиалы агентства работали в Балтиморе, Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне (округ Колумбия).

В настоящее время HIAS продолжает помогать еврейским иммигрантам во всем мире. Однако, по мере того, как количество беженцев и иммигрантов еврейского происхождения существенно сократилось, организация помогает беженцам и мигрантам из других стран, в том числе из Ирана, способствуя воссоединению их семей и устройству в Соединенных Штатах. HIAS также ведет работу в Конгрессе США, защищая интересы беженцев и иммигрантов при принятии политических решений.