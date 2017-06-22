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В мире

В Баку начинается суд над израильским блогером Александром Лапшиным

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
В Баку начинается суд над израильским блогером Александром Лапшиным

В четверг, 22 июня, в Баку состоится первое заседание суда над израильским блогером Александром Лапшиным, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушении территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, что 7 февраля Александр Лапшин, являющийся гражданином Израиля и России, был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. В аэропорту он был передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина, который пытался оспорить решение об экстрадиции в Азербайджан, и постановление суда вступило в силу.

МИД Израиля, а также российское внешнее ведомство (у Лапшина есть также российское гражданство) безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

40-летний блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, о чем сообщило сетевое издание Аzeri.Тoday.



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