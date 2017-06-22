В Госдуму внесен законопроект: лишение свободы за мат в частной квартире

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предлагающий ужесточить административную ответственность за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в семье.

Об этом пишет в четверг, 22 июня, информационное агентство ТАСС.

Речь идет о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые были внесены на рассмотрение группой депутатов фракции "Единая Россия" в 2014 году, сегодня из текста предлагается убрать слова " в общественных местах", что позволит расширить ареал действия этого закона.

Наказание за хулиганство предлагается ужесточить: штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (в настоящее время от 500 до 1 тыс.) либо административный арест на срок до 15 суток, или же обязательные работы на срок до 40 часов.

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, планируется карать штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (в настоящее время от 1 до 2,5 тыс.) либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Повторное правонарушение будет грозить штрафами от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов. В действующей редакции КоАП нормы о повторности по данной статье нет.