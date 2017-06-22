Семья студента, умершего по возвращении из КНДР, скрывала свое еврейство

Семья Отто Вармбиера, студента Университета Вирджинии, который провел год в трудовом лагере КНДР, впал в кому и умер сразу по возвращении на родину, скрывала свое еврейство в надежде облегчить участь пленника: они полагали, что это обстоятельство затруднит переговоры.

Об этом пишет в четверг, 22 июня, издание The Times of Israel.

Адвокат Микки Бергман, представляющий интересы этой семьи, заявил в интервью изданию: "Это их дело, и действительно, не стоило афишировать национальность, если ваша задача – вытащить его оттуда. Было бы нелепо отвлекать внимание на такого рода утверждения".

Отто Вармбиер был арестован в КНДР в январе минувшего года за кражу пропагандистского плаката и приговорен к 15 годам трудовых лагерей. Северокорейские власти выпустили пленника под давлением международной общественности, после того, как стало известно о катастрофическом ухудшении состояния его здоровья.

Отто был активистом в кампусе Hillel Университета Вирджинии и заботился о членах еврейской общины, сообщал сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на раввина кампуса Джейка Рубина.

В 2014 году Вармбиер посетил Израиль в рамках движения Birthright. Он побывал в крепости "Масада", получил еврейское имя и под впечатлением этой поездки стал активистом еврейской общины, пишет издание.

Движение Birthright организовывает поездки в Израиль для тех, кто считает себя евреем и имеет хотя бы одного еврейского родителя – или же прошел гиюр.

На вопрос о национальности Вармбиера раввин Рубин отвечать отказался, подчеркнув лишь, что тот был любимцем кампуса, соблюдал шаббат, отмечал еврейские праздники и даже организовывал пасхальный седер для студентов.