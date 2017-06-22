Польша объяснила причины перехвата самолета министра обороны РФ над Балтикой

Истребители, которые накануне сопровождали самолет российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежали ВВС Польши, руководство которых утверждает, что самолеты F-16 поднялись на перехват после сигнала тревоги.

Об этом сообщает в четверг, 22 июня, информационное агентство РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшую среду, когда самолет Шойгу направлялся в Калининградскую область. Борт министра следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27. Один из самолетов NАТО попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" пилотам F-16 свое вооружение, качнув крыльями, после чего тот улетел.

О том, что истребители были польскими, сначала сообщила радиостанция RMF FM, позже эти данные подтвердили в оперативном командовании ВС Польши.

NATO накануне подтвердил факт перехвата российских самолетов, отметив, что не знали, кто находился на борту лайнера: "Это стандартная процедура, все наши пилоты ведут себя безопасным и ответственным образом".

Североатлантический альянс, в свою очередь, обвинил руководство РФ в активизации полетов ВВС над Балтийским морем на прошлой неделе, однако претензий к самим летчикам не выдвигались.

"Мы оцениваем поведение российских пилотов как безопасное и профессиональное", – отметил представитель NATO.

РИА Новости напоминает, что аналогичный случай произошел в конце марта прошлого года, когда истребители Eurofighter сопровождали борт Шойгу, который и тогда следовал в Калининградскую область.