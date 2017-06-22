Популярная фитнес-модель погибла в результате взрыва сифона для взбивания сливок

В минувшее воскресенье, 18 июня, в больнице города Мюлуз (на северо-востоке Франции) врачи были вынуждены констатировать смерть 33-летней Ребекки Бургер – популярного блогера и фитнес-модели, пишет сайт 20minutes.fr.

Накануне, вечером в субботу Ребекка была тяжело травмирована в результате взрыва баллончика сифона для взбивания сливок. Баллончик ударил ее в грудь, что привело к остановке сердца. Бригада скорой помощи смогла восстановить работу сердца пострадавшей и доставила ее в больницу, где Бургер умерла, не приходя в сознание, несмотря на усилия врачей.

21 июня сообщение о ее смерти было опубликовано на ее странице в Instagram.

Ребекка Бургер была активным пропагандистом здорового образа жизни, занималась спортом, участвовала в чемпионатах по фитнесу и бодибилдингу. При этом она делилась в соцсетях своими рецептами вкусной и полезной пищи.

У нее было около 160 тысяч подписчиков в Instagram, более 55 тысяч подписчиков в Facebook. Десятки тысяч человек просматривали ее видео в YouTube. Последняя такая видеозапись, рассказывавшая о путешествии Ребекки на Бали, была опубликована 10 июня 2017 года.