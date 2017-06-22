22 июня 2017 г.
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:25 ТАСС: саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России
18:22 В Госдуму внесен законопроект: лишение свободы за мат в частной квартире
18:06 Трагедия в Мичигане: директор школы убил сына-инвалида и покончил с собой
17:30 Семья студента, умершего по возвращении из КНДР, скрывала свое еврейство
16:42 HIAS получил награду из рук мусульман – за помощь беженцам и борьбу против Трампа
15:23 В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора
14:19 Даунинг-стрит: не менее 600 высотных домов Великобритании не соответствуют стандартам
13:58 Видео с белоголовым орланом, ворующим у рыбаков наживку, стало хитом социальных сетей
13:56 Польша объяснила причины перехвата самолета министра обороны РФ над Балтикой
12:18 Принц Филипп выписан из больницы
В мире

ТАСС: саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России

время публикации: 22:25 | последнее обновление: 22:40 блог версия для печати фото
Председатель Евросовета Дональд Туск

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. В сообщении ТАСС говорится, что эту информацию подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в кулуарах саммита сообщил корреспонденту российского информационного агентства, что после принятия политического решения Дональд Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов одобрил это решение, которое затем будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, после чего оно вступит в силу.

Согласно этому источнику, причиной продления санкций является "недостаточное выполнение минских соглашений".

Действие пакета экономических санкций в отношении России истекает 31 июля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
Расширен список объектов РФ, подпадающих под американские санкции
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июня 2017 г.
Сенат США одобрил ужесточение санкций в отношении России







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017