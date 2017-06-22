ТАСС: саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. В сообщении ТАСС говорится, что эту информацию подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в кулуарах саммита сообщил корреспонденту российского информационного агентства, что после принятия политического решения Дональд Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов одобрил это решение, которое затем будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, после чего оно вступит в силу.

Согласно этому источнику, причиной продления санкций является "недостаточное выполнение минских соглашений".

Действие пакета экономических санкций в отношении России истекает 31 июля.