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В мире

В Калифорнии разбился стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk стоимостью 140 млн долларов

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
RQ-4 Global Hawk
RQ-4 Global Hawk

В горном районе штата Калифорния разбился беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk армии США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских военных.

Согласно указанным источникам, БПЛА упал недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада, передает CBS Sacramento. Крушение произошло когда беспилотник возвращался на базу ВВС США, расположенную около города Мэрисвилл.

Для расследования причин падения самолета создана специальная комиссия.

RQ-4 Global Hawk – американский стратегический разведывательный БПЛА. Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

​Стоимость одного БПЛА RQ-4 Global Hawk составляет до 140 миллионов долларов, час полета стоит 31 тысячу долларов.

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