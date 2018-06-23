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В США умер поэт Наум Коржавин

время публикации: 22 июня 2018 г., 18:41 | последнее обновление: 22 июня 2018 г., 20:58 блог версия для печати фото
Наум Коржавин. Бостон, 2012.

22 июня в городе Чапел-Хилл (Северная Каролина, США) умер русский поэт и переводчик Наум Коржавин. Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook Вероника Долина.

Науму Коржавину было 92 года.

Наум Коржавин (настоящая фамилия – Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье. Рано увлекся поэзией. Еще в Киеве молодого поэта заметил Николай Асеев, который затем рассказал о нем в московской литературной среде. В начале Великой Отечественной войны Мандель эвакуировался из Киева. В армию не попал по причине сильной близорукости.

В 1944 году Наум приехал в Москву и попытался поступить в Литературный институт им. А. М. Горького, но первая попытка оказалась неудачной. В 1945 году он все же поступил в Литинститут. Среди его соседей по комнате в общежитии были, в частности, Расул Гамзатов и Владимир Тендряков.

В конце 1947 года, в разгар сталинской кампании по "борьбе с космополитизмом", Коржавин был арестован. Около восьми месяцев он провел в изоляторе министерства госбезопасности СССР и в Институте им. Сербского. Был приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 как "социально опасный элемент". Осенью 1948 года был выслан в Сибирь. В 1951-1954 годах отбывал ссылку в Караганде. В этот период окончил горный техникум и в 1953 году получил диплом штейгера.

В 1954 году, после амнистии, получил возможность вернуться в Москву. В 1956 году был реабилитирован. Восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959 году.

С 1954 года поэт зарабатывал себе на жизнь переводами, в период "оттепели" начал публиковать собственные стихи в журналах.

В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина "Годы", куда вошли стихи 1941-1961 годов.

Во второй половине 60-х Коржавин высказывался в защиту Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга. Эти выступления привели к запрету на публикацию его произведений.

Конфликт Коржавина с властями СССР обострялся, и в 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни". Коржавин уехал в США и обосновался в Бостоне. В 1976 году во Франкфурте-на-Майне вышел сборник стихов Коржавина "Времена", в 1981 году там же – сборник "Сплетения".

В постперестроечную эпоху у Коржавина появилась возможность приезжать в Россию и проводить поэтические вечера. Первый раз он приехал в Москву по личному приглашению Окуджавы во второй половине 80-х годов.

Последние годы Коржавин прожил в маленьком городке Чапел-Хилл, штат Северная Каролина.



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