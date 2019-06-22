Российские авиакомпании прекратили продажу билетов в Грузию

21 июня президент России Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется "воздержаться" от продажи туров в Грузию, а правительство должно принять меры по возвращению всех россиян, временно находящихся на территории этой страны.

О прекращении полетов в Грузию уже заявили компании "Аэрофлот", "Победа", Red Wings, Smartavia, S7 и "Уральские авиалинии", сообщает сайт "Новости-Грузия".

Во всех шести авиакомпаниях заявляют, что пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию их стоимости.

Между тем, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" закрыл продажу билетов по направлению Москва-Тбилиси-Москва уже с 22 июня. В компании сообщили, что полностью прекратят выполнение рейсов в Тбилиси с 8 июля, а до этого сосредоточатся на вывозе с территории страны россиян. Согласно летнему расписанию "Аэрофлот" осуществлял 14 рейсов в грузинскую столицу.

Отметим, что в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию нормализацию обстановки в стране.

Россияне находятся на первом месте среди туристов, посещающих Грузию. С января по май 2019 года граждане России нанесли в Грузию около 540 тысяч визитов, что на 31% больше данных за тот же период 2018 года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Грузии находится около 5-7 тысяч организованных туристов, а самостоятельных – в два-три раза больше.