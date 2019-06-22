Как сообщило в субботу, 22 июня, агентство РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта РФ, с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию.

"Причина приостановки полетов – необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", – заявили в минтрансе России.

На сегодняшний день грузинские авиакомпании продолжают продажи билетов на рейсы в Россию и пока не внесли изменений в летнее расписание полетов.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется "воздержаться" от продажи туров в Грузию, а правительство должно принять меры по возвращению всех россиян, временно находящихся на территории этой страны.

О прекращении полетов в Грузию уже заявили российские компании "Аэрофлот", "Победа", Red Wings, Smartavia, S7 и "Уральские авиалинии".





