22 марта 2017 г.
последняя новость: 12:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:38 Верховный суд РФ оставил в силе приговор Варваре Карауловой
11:32 Израиль построит во Вьетнаме сеть МАТНАСов
11:07 Великобритания проверит информацию об участии британских банков в отмывании российских денег
10:54 Выступления парламентариев России и Украины, которые звучали как антисемитские. 2016-2017 годы
09:05 В Фениксе антитрамповские плакаты "украсила" свастика
08:03 Авиаполеты без компьютеров в США и Великобританию: как это коснется израильтян
04:38 Москвич осужден за попытку вывезти в Казахстан танк
03:24 Великобритания вслед за США запретила провоз электроники в ручной клади на рейсах с Ближнего Востока
02:28 Адвокат матери Магнитского госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с высоты
01:29 В Греции открылся представительский центр ДНР
В мире

Авиаполеты без компьютеров в США и Великобританию: как это коснется израильтян

время публикации: 08:03 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Авиаполеты без компьютеров в США и Великобританию: как это коснется израильтян
Авиаполеты без компьютеров в США и Великобританию: как это коснется израильтян
Авиаполеты без компьютеров в США и Великобританию: как это коснется израильтян

Опубликована уточненная информация об ограничениях, связанных с использованием габаритных электронных устройств в салонах самолетов на авиарейсах в США и Великобританию из стран Ближнего Востока.

Речь идет о требовании не проносить в ручном багаже портативные компьютеры, планшеты и другую электронную технику размером большим, чем размер обычного сотового телефона. На смартфоны запрет не распространяется. Габаритную технику придется сдавать в багаж.

Газета The New York Times опубликовала уточненный список стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, на которые распространяются вводимые ограничения. Отмечается, что на данном этапе ограничения вводятся не для всех международных аэропортов в указанных странах, но список может быть расширен или сокращен. На какое время вводятся ограничения, пока неизвестно.

В американский "черный список" попали 10 аэропортов восьми стран: Египет (Каирский аэропорт), Иордания (аэропорт Аммана), Саудовская Аравия (аэропорты Эр-Рияда и Джидды), Объединенные Арабские Эмираты (аэропорты Дубая и Абу-Даби), Кувейт (аэропорт Эль-Кувейта), Катар (аэропорт Дохи), Марокко (аэропорт Касабланки), Турция (аэропорт Стамбула). При этом в случае США ограничения распространяются пока только на неамериканских авиаперевозчиков и только при полетах в Америку, но не обратно.

В общей сложности, ограничения коснутся примерно 50 авиарейсов в США в сутки. Уже на этой неделе, например, в аэропорту Абу-Даби были заметно усилены меры безопасности на американских рейсах.

В британском "черном списке", помимо указанных выше, также оказались международные аэропорты Ливана и Туниса. Причем Лондон распространил ограничения не только на ближневосточных авиаперевозчиков, но и на британских, в том числе на British Airways. Соответствующие инструкции направлены в компании Turkish Airlines, EgyptAir, Royal Jordanian и другие.

На израильские авиакомпании вводимые ограничения не распространяются. Но израильтяне, отправляющиеся в США или Великобританию, например, через Турцию, столкнутся с необходимостью оставлять габаритную электронную технику в багаже.

Судя по имеющимся сведениям, вводимые ограничения связаны с получением спецслужбами оперативной информации о намерении террористических группировок исламистского толка совершить серию терактов на авиарейсах, используя взрывные устройства малого размера, спрятанные в электронной технике. В этой связи вся электроника на потенциально опасных рейсах будет тщательно проверяться. После обычной проверки – включить компьютер или камеру, продемонстрировать их работоспособность – может проводиться дополнительная проверка, и даже после нее габаритная электроника будет сдаваться в багаж, пишут американские и британские СМИ.

Официальных разъяснений по поводу причин введения ограничений пока не публиковалось. Все чиновники обсуждают эту тему с журналистами на условиях анонимности.

Эксперты в сфере безопасности авиаполетов расходятся во мнении по поводу целесообразности и эффективности вводимых мер.

Решение властей США и Великобритании вызвало негодование многих людей в странах Ближнего Востока, которые регулярно летают в эти страны по делам и раньше использовали время в полете для работы. Особое недовольство выражают бизнесмены, представители хайтека и ученые, привыкшие во время длительного перелета пользоваться компьютерами.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2017 г.
Великобритания вслед за США запретила провоз электроники в ручной клади на рейсах с Ближнего Востока
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2017 г.
США вводят ограничения на использование компьютеров на рейсах с Ближнего Востока
// NEWSru.co.il // В мире // 20 марта 2017 г.
США вводят запрет на провоз электроники в самолетах, прибывающих из 13 стран







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 22 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017