Авиаполеты без компьютеров в США и Великобританию: как это коснется израильтян

Опубликована уточненная информация об ограничениях, связанных с использованием габаритных электронных устройств в салонах самолетов на авиарейсах в США и Великобританию из стран Ближнего Востока.

Речь идет о требовании не проносить в ручном багаже портативные компьютеры, планшеты и другую электронную технику размером большим, чем размер обычного сотового телефона. На смартфоны запрет не распространяется. Габаритную технику придется сдавать в багаж.

Газета The New York Times опубликовала уточненный список стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, на которые распространяются вводимые ограничения. Отмечается, что на данном этапе ограничения вводятся не для всех международных аэропортов в указанных странах, но список может быть расширен или сокращен. На какое время вводятся ограничения, пока неизвестно.

В американский "черный список" попали 10 аэропортов восьми стран: Египет (Каирский аэропорт), Иордания (аэропорт Аммана), Саудовская Аравия (аэропорты Эр-Рияда и Джидды), Объединенные Арабские Эмираты (аэропорты Дубая и Абу-Даби), Кувейт (аэропорт Эль-Кувейта), Катар (аэропорт Дохи), Марокко (аэропорт Касабланки), Турция (аэропорт Стамбула). При этом в случае США ограничения распространяются пока только на неамериканских авиаперевозчиков и только при полетах в Америку, но не обратно.

В общей сложности, ограничения коснутся примерно 50 авиарейсов в США в сутки. Уже на этой неделе, например, в аэропорту Абу-Даби были заметно усилены меры безопасности на американских рейсах.

В британском "черном списке", помимо указанных выше, также оказались международные аэропорты Ливана и Туниса. Причем Лондон распространил ограничения не только на ближневосточных авиаперевозчиков, но и на британских, в том числе на British Airways. Соответствующие инструкции направлены в компании Turkish Airlines, EgyptAir, Royal Jordanian и другие.

На израильские авиакомпании вводимые ограничения не распространяются. Но израильтяне, отправляющиеся в США или Великобританию, например, через Турцию, столкнутся с необходимостью оставлять габаритную электронную технику в багаже.

Судя по имеющимся сведениям, вводимые ограничения связаны с получением спецслужбами оперативной информации о намерении террористических группировок исламистского толка совершить серию терактов на авиарейсах, используя взрывные устройства малого размера, спрятанные в электронной технике. В этой связи вся электроника на потенциально опасных рейсах будет тщательно проверяться. После обычной проверки – включить компьютер или камеру, продемонстрировать их работоспособность – может проводиться дополнительная проверка, и даже после нее габаритная электроника будет сдаваться в багаж, пишут американские и британские СМИ.

Официальных разъяснений по поводу причин введения ограничений пока не публиковалось. Все чиновники обсуждают эту тему с журналистами на условиях анонимности.

Эксперты в сфере безопасности авиаполетов расходятся во мнении по поводу целесообразности и эффективности вводимых мер.

Решение властей США и Великобритании вызвало негодование многих людей в странах Ближнего Востока, которые регулярно летают в эти страны по делам и раньше использовали время в полете для работы. Особое недовольство выражают бизнесмены, представители хайтека и ученые, привыкшие во время длительного перелета пользоваться компьютерами.





