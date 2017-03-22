Теракт у здания британского парламента: есть жертвы

Во второй половине дня в среду, 22 марта, около здания британского парламента в Лондоне прогремели выстрелы. Как передает BBC, полицией оцеплен Вестминстерский дворец. Отменено заседание Палаты общин.

К месту происшествия прибыли бригады воздушной скорой помощи и наряды полиции.

По данным ВВС, в результате происшедшего погибли не менее двух человек, черепно-мозговую травму получил офицер полиции. Пострадали не менее десяти человек, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Издание Evening Standard пишет о мужчине, вооруженном ножом, который напал на полицейского до того, как раздались выстрелы.

Спикер Палаты общин Дэвид Лидингтон сообщил журналистам, что человек, напавший с ножом на полицейского, застрелен. Мотивы преступления остаются пока не известными.

Сообщается также о ДТП на Вестминстерском мосту, где был совершен автомобильный наезд и пострадали несколько человек. Хронология событий, как пишет издание, свидетельствует о том, что все эти преступления совершил один человек.

По данным агентства Bloomberg, автомобиль сбил пять человек, одна девушка попала под колеса автобуса.

Станция метро, находящаяся рядом с место происшествия, закрыта. Полиция оцепила улицы, ведущие к зданию парламента.

Сайт ВВС, ведущий прямую трансляцию с места событий, сообщает, что у здания британского парламента был обнаружен подозрительный автомобиль, внутри здания находится спецназ полиции, идет эвакуация людей. Премьер-министр Тереза Мэй, которая находилась в момент нападения в здании парламента, также эвакуирована, и ее жизни ничего не угрожает.

Представитель Скотланд-Ярда отметил в социальной сети Twitter, что лондонская полиция расценивает происшедшее как теракт. Тем не менее, британская служба контрразведки MI5 заявляет, что говорить о теракте пока преждевременно.

По словам представителя европейской службы безопасности, в минувший вторник, после введения Соединенными Штатами запрета на провоз электроники на борту воздушных судов, усилилась активность джихадистов в социальных сетях, сообщает AP.

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации в Лондоне. В ходе данного в среду короткого брифинга он назвал эти события "большой новостью". Госдеп США заявляет, что "пристально следит" за происходящим в Лондоне.

Информация уточняется.





