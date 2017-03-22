Выступления парламентариев России и Украины, которые звучали как антисемитские. 2016-2017 годы

Ответ депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко на антисемитский вопрос телезрительницы, прозвучавший в эфире телеканала NewsOne, вызвал гневную реакцию со стороны израильтян и представителей еврейских организаций. Многие комментаторы напоминают о том, что израильтяне активно участвовали в борьбе за освобождение Савченко, когда она находилась в российской тюрьме.

Следует отметить, что депутаты украинского парламента в последнее время крайне редко позволяют себе публичные высказывания, которые можно интерпретировать как антисемитские. Даже в ходе дискуссий по поводу неоднозначного выступления в Раде президента Израиля Реувена Ривлина в сентябре прошлого года, депутаты из "Радикальной партии" не делали откровенных антисемитских заявлений.

В то же время депутаты Рады неоднократно высказывались критически о политике Израиля и делали заявления по поводу позитивной роли украинских националистов, косвенно или прямо причастных к уничтожению евреев в годы Холокоста. С критическими замечаниями в адрес Израиля зачастую выступают и депутаты российской Госдумы.

Однако в 2016-2017 годах только со стороны двух депутатов Верховной Рады Украины и двух депутатов Государственной Думы Российской Федерации звучали публичные комментарии, которые, с определенными оговорками, можно расценить как антисемитские.

1. 19 марта 2017 года. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире NewsOne отвечает на вопрос жительницы Кривого Рога, который звучал (по-русски) так: "Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе. Я на остановке стояла, мужчина говорил, женщина старая сидела, говорила: в Библии написано – было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?" Савченко ответила (по-украински) следующим образом: "Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь неукраинскую, скажем так. Говорить про это можно – что с этим делать? Надо думать и действовать!"

2. 12 февраля 2017 года. Во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора в Петербурге депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ("Единая Россия") сказал: "Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям (Вишневский и Резник являются депутатами Петербургского законодательного собрания)... Если бы не новые антипопы, антигапоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов". Позже он выступил с таким комментарием: "Увидев неожиданно бурную реакцию и даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, которая развернулась вокруг темы передачи Исаакиевского собора, хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку".

3. 23 января 2017 года. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой ("Единая Россия"), выступая на пресс-конференции в информагентстве ТАСС в Москве, назвал споры по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ "напрасным трудом", попутно намекнув на историческую вину евреев: "Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек". Разразился скандал, который Толстой прокомментировал так: "Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма"".

4. 20 февраля 2016 года. Депутат от фракции "Самопомощь" в Верховной Рады Украины Роман Семенуха заявил: "Россия захватила восточные границы, а каганат олигархов окончательно захватил власть в Украине. Это как раз и есть правительственный институциональный переворот в чистом виде". Решение о переходе в оппозицию депутат охарактеризовал как очищение фракции: "Это тот случай, где однозначно считаешь, что поступил по совести. Потому что дальше находиться в этом просто не было смысла, и этого бы никто не понял... Как помылся в Чистый четверг". (Следует подчеркнуть, что антисемитский характер этого выступления неочевиден, но слова Семенухи были процитированы в отчете "Антисемитизм и ксенофобия в Украине".)

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В ноябре 2016 года в твиттере члена фракции КПРФ, депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина появилась запись: "Надоело засилие евреев в думе. Пока они у власти, нам не получается проводить полезные людям законы!" Но вскоре Рашкин заявил, что его аккаунт в Twitter был взломан и что он подобного текста не писал.





