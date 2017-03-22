Теракт в центре Лондона: трое погибших, террорист застрелен

Не менее трех человек стали жертвами теракта, совершенного в среду, 22 марта, у здания британского парламента в центре Лондона. Ранее сообщалось, что террорист, которого свидетели описывают как "мужчину средних лет азиатской наружности", совершил наезд на пешеходов в районе Вестминстерского моста – прямо напротив Биг Бена.

Преступник, который находился за рулем автомобиля модели внедорожник, въехал в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека и десятки других получили ранения различной степени тяжести. Состояние некоторых из них медики оценивают как критическое.

Затем террорист направил транспортное средство на здание парламента, врезался в ограду, выскочил из автомобиля и набросился с ножом на полицейского. По словам свидетелей, нападавший был вооружен двумя ножами.

Сотрудники полиции открыли огонь и уничтожили террориста. Полицейский, получивший ножевое ранение, скончался позже в больнице. Два других сотрудника полиции были тяжело ранены.

Полиция полагает, что у преступника был сообщник, который находился с ним в автомобиле, пишет британский таблоид The Daily Mail. Ведутся его поиски.

Скотланд-Ярд уже заявил, что расценивает происшедшее как теракт, отмечая, что нападение произошло в первую годовщину трагедии в Брюсселе, где в марте прошлого года от рук террористов погибли более 30 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй, во время теракта находившаяся в здании парламента и эвакуированная полицией, возглавит заседание чрезвычайного комитета Cobra, который соберется, чтобы обсудить ситуацию.

В состав кризисного комитета входят министры, а также главы служб безопасности и разведывательных агентств. Им предстоит разработать стратегию борьбы с террором и координировать действия различных государственных структур.

Ранее члены комитета Cobra собирались в связи терактами в лондонском метро и после убийства барабанщика Второго батальона Королевского стрелкового полка Ли Ригби, который был зарезан мусульманскими радикалами в центре британской столицы.

Французские СМИ сообщают, что в ходе этого теракта пострадали трое учащихся лицея Сен-Жозеф, расположенного в коммуне Конкарно, провинция Бретань.

По словам представителя европейской службы безопасности, в минувший вторник, после введения Соединенными Штатами запрета на провоз электроники на борту воздушных судов, возросла активность джихадистов в социальных сетях, пишет AP.

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации в Лондоне. В ходе данного в среду короткого брифинга он назвал эти события "большой новостью". Госдеп США заявляет, что "пристально следит" за происходящим в Лондоне.





