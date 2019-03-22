СПЧ ООН осудил действия Израиля на границе Газы

В пятницу, 22 марта, на заседании в Женеве в рамках 7-й части повестки дня Совета по правам человека при ООН, посвященной исключительно Израилю, был принят доклад, осуждающий действия израильских военных на границе сектора Газы, в также "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Документ были принят 23 голосами "за", при 8 "против" и 15 "воздержавшихся".

"Против" голосовали: Австралия, Австрия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Украина, Фиджи, Чехия.

Единственной страной Европы, поддержавшей этот доклад, оказалась Испания. (Всего, в СПЧ представлены 13 стран Европы. В настоящее время Россия и Польша, например, в Совете не представлены.)

Ранее власти Великобритании, Дании, Австрии и Австралии объявили, что проголосуют против всех резолюций, которые будут рассматриваться 22 марта СПЧ ООН. Однако в итоге Дания и Великобритания "воздержались" при голосовании по поводу Газы.

Также "воздержались": Аргентина, Багамы, Индия, Исландия, Италия, Камерун, Конго, Непал, Руанда, Словакия, Того, Уругвай, Хорватия, Япония.

Поддержали антиизраильский доклад: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина Фасо, Египет, Ирак, Испания, Катар, Китай, Куба, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сенегал, Сомали, Тунис, Филиппины, Чили, Эритрея, ЮАР.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявлял ранее, что правительство Соединенного Королевства будет выступать против любого шага СПЧ ООН касательно деятельности Израиля в Иудее, Самарии и секторе Газы. По словам Ханта, выдвигаемые резолюции "подрывают доверие к крупнейшему в мире форуму по борьбе за права человека, утверждающему, что монополия на вину принадлежит только одной стороне конфликта".

Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил, что его страна поддержит Израиль в ходе заседания СПЧ ООН и проголосует против всех четырех антиизраильских резолюций. По словам Курца, "в современном политическом климате антисемитизм и антисионизм являются двумя сторонами одной медали".

Еще раньше о намерении голосовать против антиизраильских резолюций и о требовании отменить 7-ю часть повестки дня СПЧ объявили министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен и министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Резолюции в рамках 7-й части повестки дня касаются "Прав человека на оккупированных Голанских высотах", "Права палестинского народа на самоопределение", "Состояния прав человека на оккупированных Палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме" и "Израильских поселений на оккупированных Палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных у Сирии Голанских высотах". Инициаторами резолюций выступили Бахрейн, Боливия, Куба, Пакистан, Сенегал, Венесуэла, Зимбабве и "Государство Палестина".

Отметим, что доклад, осуждающий Израиль, был принят накануне первой годовщины так называемых "маршей возвращения", которые каждую пятницу проводятся на границе сектора Газы при активной поддержке террористической организации ХАМАС. СПЧ ООН не осудил действия боевиков, включая "огненный террор", сопровождающий "марши возвращения".





